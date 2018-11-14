2-летний мальчик в коме: внедорожник сбил трех пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге

14 ноября в центре Екатеринбурга произошло ДТП. Водитель автомобиля марки «Honda CRV» на перекрестке улиц 8 марта и Фурманова выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. Пострадала 29-летняя женщина с 2-летним ребенком, который на момент наезда находился в коляске. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника, малыш находится в коме. Также в ДТП пострадал 36-летний мужчина, с открытым переломом голени и закрытым переломом руки его и мать с ребенком госпитализировали.