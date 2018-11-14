2-летний мальчик в коме: внедорожник сбил трех пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге
14 ноября в Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 марта и Фурманова водитель автомобиля марки «Honda CRV» выехал на тротуар и сбил мужчину и женщину с коляской. 2-летний ребенок находится в коме.
14 ноября в центре Екатеринбурга произошло ДТП. Водитель автомобиля марки «Honda CRV» на перекрестке улиц 8 марта и Фурманова выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. Пострадала 29-летняя женщина с 2-летним ребенком, который на момент наезда находился в коляске. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника, малыш находится в коме. Также в ДТП пострадал 36-летний мужчина, с открытым переломом голени и закрытым переломом руки его и мать с ребенком госпитализировали.
Водитель, который совершил наезд на людей, пояснил, что перепутал педали газа и тормоза.
По словам очевидцев, скорость движения внедоржника была не менее 60 км/ч.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины происшествия. Автомобиль получил сильные повреждения, его увез эвакуатор, сообщает Е1.ru.