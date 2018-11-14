Двое свердловчан пытались провезти в Россию 200 граммов кокаина

В 2017 году один из осужденных купил на территории Эстонии кокаин, массой не менее 202,79 граммов, и привез его на территорию Ленинградской области, спрятав вещество в личных вещах. В России его ждал сообщник, вместе с которым они направились из Ленинградской области в Екатеринбург.