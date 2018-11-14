Двое свердловчан пытались провезти в Россию 200 граммов кокаина
Сегодня, 06:30ПроисшествияФото: pxhere.com
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Двое свердловчан осуждены на 13 и 12 лет колонии за контрабанду наркотических веществ из Эстонии.
В 2017 году один из осужденных купил на территории Эстонии кокаин, массой не менее 202,79 граммов, и привез его на территорию Ленинградской области, спрятав вещество в личных вещах. В России его ждал сообщник, вместе с которым они направились из Ленинградской области в Екатеринбург.
Однако по пути в столицу Урала мужчины были задержаны на посту ДПС сотрудниками УФСБ РФ.
По решению суда один из обвиняемых осужден на 13 лет и 6 месяцев колонии, второй – на 12 лет и 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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