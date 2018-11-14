На дело с блокнотом: 65-летний тагильчанин догнал 39-летнего вора

13 ноября пожилая пара гуляла по набережной Тагильского пруда. Когда супруги присели отдохнуть, женщина положила сумку на лавку между ними. В какой-то момент к пожилым людям подошел мужчина, схватил сумку, в которой находились 1 800 рублей и женские перчатки, и бросился бежать.

65-летний пенсионер кинулся в погоню за вором. Но догнав его через 100 метров, мужчина смог выхватить только пакет злоумышленника, в котором находился блокнот с личными данными преступника.

С помощью контактов из блокнота полицейские смогли вычислить личность подозреваемого. Им оказался безработный 39-летний житель Выи, который ранее отбывал наказание за имущественное преступление.