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На дело с блокнотом: 65-летний тагильчанин догнал 39-летнего вора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На дело с блокнотом: 65-летний тагильчанин догнал 39-летнего вора

Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: maxpixel.net
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