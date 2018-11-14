Пропавший под Качканаром рыбак найден мертвым в озере

Тело обнаружили водолазы, которые были привлечены к отработке одной из выдвинутых следствием версий. Водоем, где найдено тело пропавшего находится на территории Нижнетуринского городского округа, сообщают в Следственном комитете по Свердловской области.

Также, по предварительной информации следователей, признаки насильственной смерти на теле мужчины не обнаружены, пишет E1.ru.