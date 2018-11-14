Пропавший под Качканаром рыбак найден мертвым в озере

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41-летний рыбак из Пермской области, который в сентябре пропал в лесу под Качканаром, найден мертвым в озере на территории Нижнетуринского района.
Тело обнаружили водолазы, которые были привлечены к отработке одной из выдвинутых следствием версий. Водоем, где найдено тело пропавшего находится на территории Нижнетуринского городского округа, сообщают в Следственном комитете по Свердловской области.
Также, по предварительной информации следователей, признаки насильственной смерти на теле мужчины не обнаружены, пишет E1.ru.
Напомним, что мужчина пропал во время рыбалки с друзьями, вышел из палатки ночью и не вернулся.
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