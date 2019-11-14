Актер Армен Джигарханян госпитализирован в тяжёлом состоянии
Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: сайт Московского драмтеатра
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Актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.
84-летний актер и режиссер находится в реанимации. По данным телеграм-канала, у Джигарханяна обострилось хроническое заболевание на фоне затяжной пневмонии.
Ранее сообщалось, что артист был госпитализирован в августе 2019 года.
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