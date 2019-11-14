На ЕВРАЗ НТМК рабочий получил травму головы. Прокуратура проводит проверку

Мужчина получил травму при выполнении работ по рихтовке ролика входного рольганга линии неразрушающего контроля во время проведения операции по ослаблению болта стойки ролика оператор поста управления подал рельс, который ударил ремонтника в область головы. В результате рабочий получил перелом кости черепа.