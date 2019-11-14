На ЕВРАЗ НТМК рабочий получил травму головы. Прокуратура проводит проверку
Сегодня, 10:08ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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8 ноября на ЕВРАЗ НТМК рабочий получил травму на производстве. Прокуратура Тагилстроевского района проводит проверку, сообщает надзорное ведомство.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина получил травму при выполнении работ по рихтовке ролика входного рольганга линии неразрушающего контроля во время проведения операции по ослаблению болта стойки ролика оператор поста управления подал рельс, который ударил ремонтника в область головы. В результате рабочий получил перелом кости черепа.
Прокуратура проводит проверку на предприятии, выясняет все обстоятельства инцидента.
Напомним, в начале октября стало известно о гибели рабочего подрядной организации на территории НТМК во время ремонта крыши здания. Ранее, 12 сентября, из коксохимического цеха предприятия бесследно пропал машинист.
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