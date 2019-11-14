Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по жалобе о педофиле на Вагонке

Сотрудники отдела полиции № 17 проводят проверку по заявлению жительницы Нижнего Тагила, которая сообщила о мужчине, пристававшем к её дочери.
Полиция проводит проверку информации. По результатам будут проводиться дальнейшие мероприятия, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ОМВД Нижний Тагил.
Сегодня, 14 ноября, в группе «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил» анонимный подписчик сообщил, что вчера, 13 ноября около магазина «Меркурий» неизвестный высокого роста в темных очках приставал к мальчику. Также пользователь группы сообщает, что по словам ребёнка, мужчина звал его с собой и ходил по пятам. Мальчику удалось скрыться в магазине.
Сообщение подтвердила другая подписчица группы Светлана Моисеева, которая рассказала, что её приятельница написала заявление в полицию, так как неизвестный мужчина звал дочь пойти с ним. Девочке удалось вырваться. Она сообщила, что к ней подходил высокий мужчина, в черной одежде, с поднятым воротником на куртке, который закрывает лицо и шарф.
Дочка моей приятельницы шла в школу к 13.00,возле магазина «Светлячок» мужчина догнал её, взял за плечи, сказал — «мама твоя в больнице, пойдем со мной». Девочка вырвалась и побежала через дорогу, он побежал за ней, догнал и толкнул, она упала в снег лицом вниз…мужчина скрылся, написала Светлана Моисеева.