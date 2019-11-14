«Раздаются хлопки»: в Нижнем Тагиле горит частный дом
Сегодня, 20:53ПроисшествияФото: «ЧП Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле на ГГМ горит частный дом. Очевидцы сообщают, что слышны хлопки, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
На Гальянке в районе Фотеево на улице 1 Мая, недалеко от новой школы № 100, горит частный дом, огонь охватил всё строение. По словам очевидцев, на место приехали несколько пожарных расчетов, скорая помощь и газовая служба.
Инцидент Нижний ТагилВидео
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