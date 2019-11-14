Стрельба и убийство в колледже Благовещенска. Как такое могло произойти?

По данным следствия, 19-летний стрелок покончил жизнь самоубийством на месте происшествия. Учителя и одногруппники рассказали, что он был «тихим и спокойным парнем», асоциального поведения за ним замечено не было. Студент начал стрелять после того, как его попросили выйти из аудитории за опоздание. Следователи не исключают, что причиной стрельбы мог стать конфликт между учащимися.

Руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский рассказал, что ружьё студент пронёс в рюкзаке мимо охранника, а после зарядил его в туалете.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Студент выстрелил в их сторону, на что полицейские открыли ответный огонь. Позже, по данным МВД, оказавшись заблокированным в аудитории, он покончил с собой. Пятизарядное ружьё, из которого производились выстрелы в учащихся, зарегистрировано на самого студента.

Минзрав сообщил, что все трое раненых были прооперированы. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Позже за медицинской помощью обратились ещё два человека — женщина-преподаватель с реактивным состоянием и молодой человек с ушибом грудной клетки.

Следователи возбудили три уголовных дела. Первое уголовное дело заведено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Два других — о ненадлежащей охране здания учебного заведения и халатности должностных лиц.

По предварительной информации, в колледже не был установлен рамочный металлодетектор. Кроме того, начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что охранник на посту не имел разрешения и был оформлен по временному документу.

В связи с происшествием мэр Благовещенска Валентина Калита созвала экстренную комиссию по безопасности.

Мы будем рассматривать этот случай с официальной точки зрения, и, я думаю, что к этому времени работающий на месте ЧП оперативный штаб закончится, и мы надеемся получить информацию и те решения, которые штаб принял для безопасности. В то же время мы дадим рекомендации для усиления мер безопасности, которые у нас есть в городе в образовательных учреждениях и в объектах социальной направленности,рассказала глава города.

Власти Амурской области пообещали оказать родственникам погибших и пострадавших всю необходимую помощь. Запись об этом на своей странице в соцсети опубликовал губернатор региона Василий Орлов.

Видео Видео: ТАСС