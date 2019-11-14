В Благовещенске студент расстрелял одногруппников

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В 10.00 по местному времени 14 ноября в колледже в Благовещенске студент открыл стрельбу по одногруппникам. По предварительным данным, трое человек получили ранения, один — скончался, пишут «Известия».
По неподтвержденным данным, молодой человек опоздал на пару и его попросили удалиться из аудитории. После этого он открыл стрельбу по одногруппникам, трое из них получили ранения и госпитализированы. Сообщается об одном погибшем, им является сам стрелявший.
Видео
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Видео: РЕН ТВ
Территория образовательного учреждения оцеплена, на месте работают силовики. Мэр Благовещенска собрал экстренную комиссию по принятию мер безопасности в городе.
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