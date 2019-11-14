В Нижнем Тагиле снегоочистительный трамвай сошёл с рельсов
Утром 14 ноября в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Юности и Восточного шоссе снегоочистительный трамвай сошёл с рельсов. Из-за инцидента движение трамваев по маршруту № 12 было приостановлено примерно на два часа.
В «Тагильском трамвае» рассказали TagilCity.ru, что «ничего серьёзного» в инциденте нет.
Произошёл сход снегоочистительной техники. Около двух часов не могли поставить на рельсы. Сейчас все маршруты движутся по расписанию,рассказали в «Тагильском трамвае».
Напомним, в конце октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил с руководителем движения «Тагилтрам» Максимом Барсуковым модернизацию работы электротранспортной сферы города. Владислав Пинаев отметил, что для масштабной реконструкции необходимы средства, которые не заложены в бюджете Нижнего Тагила. Решением может стать включение программы ремонтов трамвайных путей в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Если эта идея будет одобрена, то станет возможным произвести ремонт и дорог, и трамвайных путей.