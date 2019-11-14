В Свердловской области в сельской школе задержали мужчину с топором
В селе Махнево Свердловской области мужчина пришел с топором в начальную школу. Прежде чем его забрал наряд полиции, он некоторое время ходил по образовательному учреждению, чем напугал детей и педагогов, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник в администрации муниципалитета.
До этого свердловчанин с топором попытался ограбить местный магазин, он был задержан полицией и отправлен под домашний арест. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Он нарушил домашний арест — при этой мере пресечения нельзя выходить из дома в общественные места. В связи с этим полицейские Алапаевска сегодня через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу. Официально он не работает, уже имеет условную судимость за кражу, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Уточняется, что мужчине предстоит пройти медицинское обследование на предмет вменяемости. Ранее он представлялся родственником известных россиян.
Напомним, сегодня в Благовещенске студент колледжа расстрелял одногруппников, а затем свел счеты с жизнью.