В Свердловской области в сельской школе задержали мужчину с топором

До этого свердловчанин с топором попытался ограбить местный магазин, он был задержан полицией и отправлен под домашний арест. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Он нарушил домашний арест — при этой мере пресечения нельзя выходить из дома в общественные места. В связи с этим полицейские Алапаевска сегодня через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу. Официально он не работает, уже имеет условную судимость за кражу, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Уточняется, что мужчине предстоит пройти медицинское обследование на предмет вменяемости. Ранее он представлялся родственником известных россиян.