«Кровь смывала уборщица»: В Кольцово в запертой квартире обнаружен труп мужчины

Тело найдено в запертой квартире. Будет проведена судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти, передает E1 слова сотрудников Следственного комитета.
Очевидцы сообщили изданию, что к дому подъехала машина с надписью «груз 200».
Соседи утверждают, что парню был 21 год, а кровь смывала уборщица, рассказала одна из читательниц.
Уточняется, что Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России проводит доследственную проверку.
Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле у «Мегамарта» на Вые умер мужчина. В Следственном комитете подтвердили информации и сообщили, что личность умершего установлена и проводится проверка.