«Кровь смывала уборщица»: В Кольцово в запертой квартире обнаружен труп мужчины

Под Екатеринбургом в запертой квартире найден труп молодого человека. Признаков насильственной смерти пока не обнаружено, сообщили в Следственном комитете.

Тело найдено в запертой квартире. Будет проведена судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти, передает E1 слова сотрудников Следственного комитета. Очевидцы сообщили изданию, что к дому подъехала машина с надписью «груз 200». Соседи утверждают, что парню был 21 год, а кровь смывала уборщица, рассказала одна из читательниц. Уточняется, что Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России проводит доследственную проверку. Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле у «Мегамарта» на Вые умер мужчина. В Следственном комитете подтвердили информации и сообщили, что личность умершего установлена и проводится проверка. В Нижнем Тагиле у «Мегамарта» на Вые умер мужчина

