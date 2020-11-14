«Кровь смывала уборщица»: В Кольцово в запертой квартире обнаружен труп мужчины

«Кровь смывала уборщица»: В Кольцово в запертой квартире обнаружен труп мужчины

Сегодня, 21:56ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Под Екатеринбургом в запертой квартире найден труп молодого человека. Признаков насильственной смерти пока не обнаружено, сообщили в Следственном комитете.

Тело найдено в запертой квартире. Будет проведена судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти, передает E1 слова сотрудников Следственного комитета.

Очевидцы сообщили изданию, что к дому подъехала машина с надписью «груз 200».

Соседи утверждают, что парню был 21 год, а кровь смывала уборщица, рассказала одна из читательниц.

Уточняется, что Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СК России проводит доследственную проверку.

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле у «Мегамарта» на Вые умер мужчина. В Следственном комитете подтвердили информации и сообщили, что личность умершего установлена и проводится проверка.

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