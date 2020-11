На Урале депутата «Единой России» арестовали по подозрению в педофилии

Депутата «Единой России» и предпринимателя Владимира Барыкина арестовали в селе Байкалово Свердловской области по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы.

Информацию об аресте подтвердили Ура.ру в орагнизации «Экспресс», принадлежащей задержанному. Редакция попыталась связаться по телефону, указанному как контактный в сведениях о фирме. Ответил мужчина, представившийся зятем депутата. Он сообщил, что поговорить с Барыкиным не получится, так как он арестован и находится под следствием. Барыкин не является депутатом на момент следствия, согласно Уставу партии. Если по результатам следствия его оправдают, то он будет восстановлен, сообщили в пресс-службе «Единой России». Как рассказал изданию источник, подозреваемому вменяют растление 15-летней школьницы. Сообщается, что инцидент произошел в марте 2019 года, но хо делу был дан только сейчас. 68-летнему депутату грозит до 15 лет лишения свободы по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Напомним, в Екатеринбурге был задержан глава Кировского района Александр Лошаков по подозрению в коррупции. Его подозревают в мошенничестве и связях с фирмой, близкой к администрации района, которая два года получала контракты на ремонт дорог. Фактически никаких ремонтных работ не проводилось. Нанесенный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничестве

