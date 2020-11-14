На Урале депутата «Единой России» арестовали по подозрению в педофилии

Напомним, в Екатеринбурге был задержан глава Кировского района Александр Лошаков по подозрению в коррупции. Его подозревают в мошенничестве и связях с фирмой, близкой к администрации района, которая два года получала контракты на ремонт дорог. Фактически никаких ремонтных работ не проводилось. Нанесенный ущерб оценивается в 20 миллионов рублей.