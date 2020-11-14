На Урале СКР возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 11-летней девочки

Первоначальные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней),отметили в пресс-службе.