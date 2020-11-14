На Урале СКР возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 11-летней девочки

На Урале СКР возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 11-летней девочки

Сегодня, 10:20ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Следственные органы приняли решение возбудить уголовное дело из-за пропажи 11-летней девочки Полины в Асбесте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

12 ноября, днем, девочка покинула дом, но обратно не вернулась.

Первоначальные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней),отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле был найден пропавший 13-летний мальчик. Ребенок был обнаружен вечером того же дня, когда и пропал, в районе улицы Победы на Красном Камне.

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