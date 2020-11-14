Отрезали ухо. На Урале подозреваемую в ограблении группировку взяли штурмом

Прибывший на место наряд полиции обнаружил там 36-летнего хозяина квартиры с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, на которого было совершено разбойное нападение. Как рассказал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у мужчины также было отрезано ухо. По словам пострадавшего, его избили, а из квартиры пропал телевизор и сотовый телефон. После допроса очевидцев, сотрудники правоохранительных органов отыскали квартиру, в которой находились подозреваемые.