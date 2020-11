Отрезали ухо. На Урале подозреваемую в ограблении группировку взяли штурмом

В уральской столице сотрудники патрульно-постовой службы совместно с участковыми уполномоченными из отдела полиции № 15 взяли штурмом группировку из троих человек, которая напала и ограбила мужчину, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 12 ноября в районе Уралмаш. С дежурной частью связалась женщина, проживающая на улице Бакинских комиссаров, и рассказала, что в соседней квартире произошла драка. Прибывший на место наряд полиции обнаружил там 36-летнего хозяина квартиры с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, на которого было совершено разбойное нападение. Как рассказал Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у мужчины также было отрезано ухо. По словам пострадавшего, его избили, а из квартиры пропал телевизор и сотовый телефон. После допроса очевидцев, сотрудники правоохранительных органов отыскали квартиру, в которой находились подозреваемые. Она была расположена на первом этаже в доме № 18 по улице Донбасской. Входная дверь в нее была по какой-то причине залита монтажной пеной, а жильцы, по свидетельствам соседей, попадали внутрь через окно. Таким же образом пришлось проникнуть в квартиру и полицейским. В результате действий сотрудников полка патрульно-постовой службы все злоумышленники были задержаны,сообщает пресс-служба. В квартире подозреваемых был найден сотовый телефон потерпевшего. Телевизор также был обнаружен: направляясь домой, группировка продала его за две тысячи рублей. Как выяснилось, нападавшие были знакомы с соседкой потерпевшего, которая жила в одной из комнат его квартиры. Женщина злоупотребляла алкоголем, в результате чего конфликтовала с остальными жильцами. В день совершения преступления соседка в ходе очередного застолья пожаловалась своим друзьям на своего оппонента. Нетрезвые «кавалеры» решили выяснить отношения с «обидчиком». Явившись в квартиру, они стали угрожать жильцу и требовать деньги за якобы нанесенную их знакомой обиду. Завязалась драка. Жестоко избив потерпевшего и угрожая ему ножом, нападавшие забрали его имущество и ушли,отметили в пресс-службе. Трое задержанных, двое из которых имели судимость ранее, были доставлены в дежурную часть. В отношении них возбудили уголовное дело по счастье 162 УК Российской Федерации (Разбой с незаконным проникновением в жилище). Членам группировки грозит до 12 лет лишения свободы. Напомним, в начале ноября стало известно, что в Екатеринбурге будут судить группировку из троих человек, которая похитила мужчину и прострелила ему ногу. «Герои девяностых». На Урале осудят похитившее и прострелившее мужчине ногу трио

