В ночь на субботу, 14 ноября, скончался актер Армен Джигарханян, которому было 85 лет. Об этом сообщается на странице «Театр Армена Джигарханяна» во «Вконтакте».

С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян,говорится в сообщении. Напомним, 6 ноября скончался известный сатирик Михаил Жванецкий. Умер сатирик Михаил Жванецкий

