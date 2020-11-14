Скончался актер Армен Джигарханян

Скончался актер Армен Джигарханян

Сегодня, 11:57ПроисшествияPhoto: официальная группа "Театр Армена Джигарханяна" во "Вконтакте"
В ночь на субботу, 14 ноября, скончался актер Армен Джигарханян, которому было 85 лет. Об этом сообщается на странице «Театр Армена Джигарханяна» во «Вконтакте».

С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян,говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября скончался известный сатирик Михаил Жванецкий.

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