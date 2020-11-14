Свердловского депутата арестовали по подозрению в растлении школьницы

Свердловского депутата арестовали по подозрению в растлении школьницы

Сегодня, 17:35ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области в растлении несовершеннолетней подозревают бизнесмена и депутата от партии «Единая Россия». Арест подтвердили в принадлежащей ему фирме.

По информации Ура.ру, уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) заведено в отношении жителя села Байкалово Владимира Барыкина. Ему вменяется растление несовершеннолетней.

В пресс-службе «Единая Россия» заявили, что Барыкин не входит в состав партии.

По Уставу, заведенное уголовное дело автоматически отменяет членство подозреваемого. По результатам следствия принимается решение о восстановлении или об окончательном исключении, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, представители по связям со СМИ отметили, что на момент вступления в партию, Владимир Барыкин не проявлял аморального поведения и не был судим.

Как сообщил изданию источник, бизнесмена обвиняют в растлении 15-летней девушки на территории фирмы «Экспресс», принадлежащей Барыкину. События произошли весной 2019 года, однако ход делу дали только сейчас.

Напомним, в Свердловской области депутата ЛДПР Александра Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности. По версии следствия он выстрелил из ружья в голову одному из знакомых во время отдыха на природе.

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