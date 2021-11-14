Две фуры столкнулись в селе под Нижним Тагилом

Две фуры столкнулись в селе под Нижним Тагилом
Две фуры столкнулись в селе под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Две фуры столкнулись в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 14 ноября.

Одна из машин перевернулась. Вторая встала поперек дороги. У нее повреждена передняя часть. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы происшествия.

Также на месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь.

ДТП Николо-Павловское
Фото:TagilCity.ru

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал.

Напомним, накануне 13 ноября днем вблизи села Николо-Павловское произошло еще одно ДТП. Столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Сюжеты:
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