Две фуры столкнулись в селе под Нижним Тагилом

Две фуры столкнулись в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 14 ноября.

Одна из машин перевернулась. Вторая встала поперек дороги. У нее повреждена передняя часть. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы происшествия. Также на месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь. ДТП Николо-Павловское Фото: TagilCity.ru В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал. Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом под Нижним Тагилом Напомним, накануне 13 ноября днем вблизи села Николо-Павловское произошло еще одно ДТП. Столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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