Две фуры столкнулись в селе под Нижним Тагилом

Одна из машин перевернулась. Вторая встала поперек дороги. У нее повреждена передняя часть. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы происшествия.
Также на месте работают сотрудники МЧС и скорая помощь.
В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал.
Напомним, накануне 13 ноября днем вблизи села Николо-Павловское произошло еще одно ДТП. Столкнулись ВАЗ-2107 и пассажирский автобус. В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб на месте.