Грузовик влетел в КамАЗ на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Грузовик влетел в КамАЗ на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Грузовик влетел в КамАЗ на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Грузовик врезался в КамАЗ на Лебяжке в Нижнем Тагиле. В результате происшествия образовались пробки.

Инцидент случился около магазина «Океан». Со стороны поселка Кирпичный на всех выездах образовались длинные пробки, сообщили TagilCity.ru очевидцы.

Фото:TagilCity.ru

Около 13 часов водитель грузового автомобиля Ман не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем КамАЗом, никто не пострадал, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Там отметили, что автомобили получили незначительные повреждения. Водители оформили ДТП по европротоколу.

Кроме того, по словам очевидцев, около переезда у кондитерской фабрики проезд перегородила еще одна фура, которая не смогла подняться в горку.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в селе Николо-Павловское утром 14 ноября водитель фуры «Магнит» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, а также легковой автомобиль.

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