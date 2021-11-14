Машину летчика-героя поджег велосипедист в Екатеринбурге

Машину летчика-героя поджег велосипедист в Екатеринбурге
Машину летчика-героя поджег велосипедист в Екатеринбурге
Сегодня, 12:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Неизвестный сжег автомобиль Mazda, принадлежащий многодетной матери, на парковке у ресторана «Япона Мама» в Екатеринбурге. Преступление зафиксировала камера наблюдения.

Владелица транспорта ищет очевидцев или тех, кто может узнать виновника. Велосипедист был с рюкзаком, а на спицах прикреплены катафоты. Женщина предполагает, что он мог быть исполнителем, пишет Е1 со ссылкой на владелицу авто.

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что в результате пожара пострадали моторный отсек и салон автомобиля.

По словам женщины, автомобиль ей остался от погибшего мужа, который был летчиком-испытателем.

Пострадавшая хочет найти виновных и потребовать ущерба.

Возила троих детей в школу, на кружки, в поликлинику, к бабушке. Теперь даже не знаю, как передвигаться с ними. Денег на новую машину нет, еще и ипотека, добавила она.

Также женщина отмечает, что автомобиль дорог ей как память от мужа, отца, военного летчика, героя.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что женщина подала заявление в отдел № 9. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Граждан располагающих значимой информацией, просят сообщать ее по телефону 356–42–09 либо 102 (02).

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