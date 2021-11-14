Множество ДТП, пропавшие дети и сгоревшие иномарки. Что за сутки произошло на Урале

Под Нижним Тагилом, едва рассвело, груженая фура «Магнит» с прицепом вылетела на «встречку» на повороте и врезалась в иномарку. В аварии чудом никто не получил травмы. Тот случай, когда пускать машину в неуправляемый занос опасно — дрифт не получился. Еще два гонщика встретились на Лебяжке уже днем — водители MAN и мусоровоза решили проверить, кто круче. Выиграл в споре гололед.