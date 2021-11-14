Стали известны подробности ДТП с грузовым автомобилем под Нижним Тагилом

Стали известны подробности ДТП с грузовым автомобилем под Нижним Тагилом
Стали известны подробности ДТП с грузовым автомобилем под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:15ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля в селе Николо-Павловское рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Инцидент случился около 08.00. 42-летний мужчина управлял грузовым автомобилем МАН с полуприцепом. Он ехал со стороны Екатеринбурга в Нижний Тагил через село Николо-Паловское. Там, около дома № 55 водитель не выбрал скорость и допустил занос транспортного средства.

В результате он снес металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем «Хендэ АйИкс 35» под управлением 28-летнего мужчины.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Автомобили получили механические повреждения, сами водители не пострадали, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

На месте сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В момент ДТП оба водителя были в трезвом состоянии.

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Нижний Тагил
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