Стали известны подробности ДТП с грузовым автомобилем под Нижним Тагилом

Инцидент случился около 08.00. 42-летний мужчина управлял грузовым автомобилем МАН с полуприцепом. Он ехал со стороны Екатеринбурга в Нижний Тагил через село Николо-Паловское. Там, около дома № 55 водитель не выбрал скорость и допустил занос транспортного средства.
В результате он снес металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем «Хендэ АйИкс 35» под управлением 28-летнего мужчины.
Автомобили получили механические повреждения, сами водители не пострадали, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
На месте сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. В момент ДТП оба водителя были в трезвом состоянии.