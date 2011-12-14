43-летнего жителя Нижнего Тагила зарезал собутыльник

Сотрудники следственного отдела обнаружили на теле колото-резаные раны в области грудной клетки и правого плеча. В день обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Но в тот же день дело было раскрыто по горячим следам: сотрудниками полиции был задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого убийства. Очевидцы подтвердили, что видели пятна крови на одежде человека.