43-летнего жителя Нижнего Тагила зарезал собутыльник
14 декабря 2011, 12:58ПроисшествияВалерия Лошкарева
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6 декабря ссора собутыльников закончилась убийством 43-летнего жителя Нижнего Тагила. Труп мужчины был обнаружен только 10 декабря, спустя 4 дня после смерти, в квартире дома по улице Дружинина на ГГМ.
Сотрудники следственного отдела обнаружили на теле колото-резаные раны в области грудной клетки и правого плеча. В день обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Но в тот же день дело было раскрыто по горячим следам: сотрудниками полиции был задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого убийства. Очевидцы подтвердили, что видели пятна крови на одежде человека.
12 декабря обвиняемого задержали под стражу. В ходе допроса он сознался в совершении злодеяния. Известно, что мужчина неоднократно судим, а в последний раз освободился из мест не столь отдаленных в октябре этого года. Человек нигде не прописан и нигде не работает.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru
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