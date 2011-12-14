На Восточном шоссе столкнулись 3 автомобиля (фото)
14 декабря 2011, 10:37Происшествия
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ДТП произошло вчера в 18.25 возле торгового центра «Кантур».
На Восточном шоссе «Дэу-Матиз», следовавший в сторону улицыФестивальная, у дома № 21 при повороте налево столкнулся с двигавшимсяво встречном направлении автомобилем «Тойота-Камри». После этого в «Тойоту» врезался следовавший за ней автомобиль ВАЗ-2109.
Водитель и пассажир «Дэу» госпитализированы в ЦГБ № 4 с переломами левого бедра.
По предварительным данным, ДТП произошло по причине непредоставленияпреимущества в движении другому транспортному средству, двигавшемуся безизменения направления, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВДРоссии «Нижнетагильское».
Фото с места происшествия предоставлены отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВДРоссии «Нижнетагильское»
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