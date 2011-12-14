На Восточном шоссе столкнулись 3 автомобиля (фото)

На Восточном шоссе «Дэу-Матиз», следовавший в сторону улицыФестивальная, у дома № 21 при повороте налево столкнулся с двигавшимсяво встречном направлении автомобилем «Тойота-Камри». После этого в «Тойоту» врезался следовавший за ней автомобиль ВАЗ-2109.