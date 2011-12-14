Оператор мобильной связи в Нижнем Тагиле помог найти грабителей

У входа в павильон мальчик решил позвонить маме – сказать, что всё купил и отправляется домой. Когда он достал сотовый, подростки выхватили мобильный и убежали. Приметы юных грабителей запомнила продавщица – она сразу обратила на парней внимание, потому что раньше их в этом магазине не видела. Но найти преступников удалось через оператора сотовой связи.

Мама заранее подключила мальчику услугу, которая информирует о том, что в телефоне сменили SIM-карту. Полицейские узнали адрес, где живёт один из подростков. И наведались к нему домой. 15-летний парень живёт с матерью и отчимом, которые ни в чём ему не отказывают. На их вопрос, откуда у него новый телефон, сказал, что купил за 1,5 тысячи.

И родители ни в чём не заподозрили парня, потому что знали, что тот подрабатывает, и деньги у него есть. Однако, кода на пороге квартиры появились полицейские, подросток сразу же сознался в грабеже.