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Оператор мобильной связи в Нижнем Тагиле помог найти грабителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оператор мобильной связи в Нижнем Тагиле помог найти грабителей

14 декабря 2011, 11:28ПроисшествияВалерия Лошкарева
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