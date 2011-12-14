По данным форума Е1.ru, Евгения Ройзмана обвиняют в разжигании межнациональной розни

Евгений Ройзман информацию подтвердил и пояснил, что вчера, 13 декабря, ФСБ действительно возбудило уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение ему пока не предъявлено, но в ведомстве дали информацию о том, что проверки в данном направлении ведутся. Евгений рассказывает, что уже некоторое время ведется прослушка телефонов его и его близких.

Он утверждает, что причиной возбуждения уголовного дела, по его мнению, является вооруженный конфликт в поселке Сагра. Евгений Ройзман, комментируя вооруженный конфликт, неоднократно обвинял правоохранительные органы в непрофессионализме и лжи.

Ни от одного слова, сказанного мной, я не откажусь, я всегда говорил только правду. Я рад, что мы смогли раскачать эту тему и добиться объективного разбирательства. Если посадят, я готов отсидеть заявляет Евгений Ройзман.

Напомним, 1 июля 2011 года в поселке Сагра Свердловской области случился вооруженный конфликт. Неизвестные приезжие люди начали производить беспорядочную стрельбу, перегородив дорогу в поселок. Жители поселка, начав защищаться от нападавших, открыли по ним огонь. В результате перестрелки был ранен и скончался по дороге в больницу екатеринбуржец, находившийся среди приезжих. Жители поселка считают приезжую банду представителями наркоторговцев, которые базировались у них в поселке незадолго до столкновения.