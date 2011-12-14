Телефонные мошенники переключились на номера жителей центра города

Во вторник утром преступники разыграли телефонный спектакль для пожилой тагильчанки. 87-летней женщине, живущей на улице Карла Маркса, позвонил человек, представившийся полицейским и рассказал, что ее сын, якобы, задержан за убийство.

В трубке даже слышались всхлипы, призванные убедить пенсионерку немедленно раскошелиться, чтобы вызволить сына из беды. Цена вопроса – 500 тысяч рублей. У старушки, конечно, таких денег не оказалось, но нашлось 80 тысяч сбережений. За ними буквально через 15 минут и приехал курьер. Позже, как обычно и бывает, выяснилось, что с сыном всё в порядке, а тревожный звонок – дело рук мошенников.

Похожие звонки в последнее время поступали и другим жителям центра города. А некоторое время назад от подобных телефонных мошенников страдали жители Вагонки. Такая территориальная избирательность не случайна. Напомню, по данным правоохранителей, мошенники звонят из колоний. Как правило, узнав тот или иной телефонный префикс Нижнего Тагила, преступники ищут жертв, методично обзванивая все номера подряд. С молодыми абонентами даже не разговаривают. А, услышав, в трубке пожилой голос, начинают разыгрывать аудиоспектакль, в надежде, что жертва поддастся на уловку.