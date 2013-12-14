Завершилась проверка по факту затопления Ан-2 под Нижним Тагилом: активистам светят два уголовных дела
Напомним, 18 ноября местные дайверы решили утопить к карьере Лазурный списанный Ан-2. В качестве цели, как утверждают СМИ, им виделось последующее изучение его как наглядного пособия.
Однако уже на следующий день фактом заинтересовалась прокуратура. Для экспертизы они пригласили экологов, которые на сегодня готовы подтвердить, что затопление неправомерно, загрязняет воды. Это, кстати, первое уголовное дело по данному факту. Причем ущерб от загрязнения карьера оценивается специалистами в 200 тысяч рублей.
Второй момент, который всплыл в ходе разбирательств, касается неверно оформленных документов. Так, при покупке «кукурузник» весил три тонны, а для прокуратуры дайверы предоставили информацию о его массе в 2 тонны. Хитрость или невнимательность не осталась незамеченной. И теперь аквалангистам светит еще одно уголовное дело – «Подделка или изготовление поддельных документов».
Добавим, материалы дела переданы в свердловское министерство природных ресурсов и экологии.
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