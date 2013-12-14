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Завершилась проверка по факту затопления Ан-2 под Нижним Тагилом: активистам светят два уголовных дела
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завершилась проверка по факту затопления Ан-2 под Нижним Тагилом: активистам светят два уголовных дела

14 декабря 2013, 12:45Происшествия
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