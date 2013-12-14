Завершилась проверка по факту затопления Ан-2 под Нижним Тагилом: активистам светят два уголовных дела

Однако уже на следующий день фактом заинтересовалась прокуратура . Для экспертизы они пригласили экологов, которые на сегодня готовы подтвердить, что затопление неправомерно, загрязняет воды. Это, кстати, первое уголовное дело по данному факту. Причем ущерб от загрязнения карьера оценивается специалистами в 200 тысяч рублей.

Второй момент, который всплыл в ходе разбирательств, касается неверно оформленных документов. Так, при покупке «кукурузник» весил три тонны, а для прокуратуры дайверы предоставили информацию о его массе в 2 тонны. Хитрость или невнимательность не осталась незамеченной. И теперь аквалангистам светит еще одно уголовное дело – «Подделка или изготовление поддельных документов».