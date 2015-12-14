23 лежачих больных погибли при пожаре в психдиспансере под Воронежем (ФОТО)

В страшном пожаре в новохопёрском психоневрологическом интернате погибли в основном пациенты учреждения, которые не могли самостоятельно передвигаться. Один из пожарных, принимавший активное участие в тушении огня, на условиях анонимности рассказал корреспондентам «МОЁ!», что возгорание произошло в палате, где жили лежачие больные. О задымление в здании стало известно благодаря срабатыванию специальных датчиков. По словам директора интерната Сергея Никифорова, первой сигнал тревоги услышала дежурная медсестра, которая тут же побежала за помощью.

В первые минуты пожара главными спасателями стали сотрудники интерната и пациенты, которые проживают в соседнем корпусе (в новохопёрском интернате проживают только мужчины, женщин здесь не содержат).

Ребята так самоотверженно бросились на помощь вспоминает медсестра интерната.

Когда я забежала в помещении, там уже всё было в дыму, - рассказывает пациент из соседнего корпуса Вадим. - Люди лежали на кроватях и не могли встать, наверное, были одурманены дымом. Я схватил одного за руку и стал тащить. Потом вытолкал на улицу ещё одного.

Рядом с пепелищем корреспонденты «МОЁ!» встретили пожарного, который провёл на месте трагедии всю ночь. Сначала тушил огонь, а потом участвовал в поисках тел погибших. Как и многие его коллеги, он был в шоке от случившегося, потому что такого пожара никто из них на своём веку ещё не встречал.

Стены-то у этого здания кирпичные, а все перегородки внутренние были деревянными. И дерево было таким сухим, что горело, как порох. Загорелись палаты, в которых были лежачие больные. Мы туда просто не могли зайти, потому что там стоял буквально столб огня.

Представители главного Управления МЧС по Воронежской области уверяют, что первые две пожарные машины и 10 огнеборцев прибыли буквально через 1 минуту после сообщения о возгорании — рядом с интернатом расположена пожарная часть. В управлении подтвердили слова нашего собеседника-пожарного, что в помещение с лежачими больными войти было невозможно, поэтому для начала пожарные потушили огонь. На месте работало более 30 единиц техники и более 70 человек. После двух часов ночи приступили к поиску тел погибших.

Вряд ли их можно будет опознать, - рассказал нам пожарный. - Даже сложно описать, на что были похожи тела. Что-то среднее между мумией и головешками. Тянешь его за руку - а рука оторвалась…

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, посмотрев, что осталось от корпуса интерната, в беседе с прессой рассказал, что учреждение, как ни странно, соответствовало всем требованиям закона. Но при этом пообещал, что федеральные власти будут думать над тем, чтобы не допустить подобных трагедий. Однако стоит отметить, что подобные заявления звучали и ранее, так как проблема была ясна давно. Так 4 ноября 2007 года крупный пожар произошёл в интернате для престарелых и инвалидов в Тульской области. В здании были такие же деревянные перекрытия, как и в новохопёрском интернате. Тогда погибли 32 человека.