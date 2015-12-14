КАМАЗ сбил подростка: он переходил Серовскую трассу вне пешеходного перехода (ФОТО)

Известно, что сегодня утром водитель автомобиля «КАМАЗ 65115», мужчина 1978 г.р., следовал по автодороге «Екатеринбург-Серов» со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Серов. Водитель допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 17-летний пешеход госпитализирован в ЦГБ №3 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами таза и левого плеча. У него также диагностирован шок, сейчас подросток находится в коме и за его жизнь борются врачи.

При наличии вблизи надземного пешеходного перехода, подросток решил пересечь оживленную трассу в неустановленном месте сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

ГИБДД напоминает, что проезжую часть разрешено переходить только в тех местах, где есть пешеходный переход или светофорное регулирование, убедившись в своей безопасности.

Необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что на проезжей части нет автомобилей, или в том, что водители транспортных средств остановились и вас пропускают и только после этого начинать пересекать проезжую часть в разрешенном месте. Ни в коем случае нельзя нарушать ПДД, даже если вы опаздываете, на дороге некуда спешить напоминают тагильчанам.

Примечательно, что в момент ДТП несовершеннолетний был одет в черную одежду без световозвращающих элементов. ДТП произошло рано утром в темное время на пригородной трассе - водитель просто не имел шансов увидеть на дороге юного нарушителя.

Согласно изменениям в ПДД РФ от 01.07.2015 года все пешеходы, двигающиеся по проезжей части за городом в темное время суток должны быть со световозвращающими элементами. ГИБДД рекомендует носить световозвращающие элементы для того, чтобы быть заметней на дорогах. Наличие в одежде световозвращающих элементов увеличивает время для реакции водителя для предотвращения ДТП призывают пешеходов в ГИБДД.