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Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре Екатеринбурга

14 декабря 2015, 12:50ПроисшествияMaurice
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