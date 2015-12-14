Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре Екатеринбурга
Спасатели утром в воскресенье ликвидировали крупный пожар в торговом центре «Мегамарт» на улице Айвазовского в Екатеринбурге.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 13 декабря в 04:12 по екатеринбургскому времени. Пламя загорелось в торговом зале внутри здания.
Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 27 человек. Пострадавших в результате пожара нет отметили в пресс-службе.
По данным спасателей, горели стеллажи с бытовой химией, алкогольной продукцией и товарами народного потребления. Работу подразделений осложнили высокая температура и плотное задымление.
По предварительной информации, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 09:45 по местному времени. В тушении огня спасатели задействовали более 100 человек личного состава и 36 единиц техники.