Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре Екатеринбурга

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 13 декабря в 04:12 по екатеринбургскому времени. Пламя загорелось в торговом зале внутри здания.

Благодаря сработке автоматической пожарной сигнализации удалось своевременно обнаружить пожар и сообщить в пожарную охрану. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом были эвакуированы 27 человек. Пострадавших в результате пожара нет отметили в пресс-службе.

По данным спасателей, горели стеллажи с бытовой химией, алкогольной продукцией и товарами народного потребления. Работу подразделений осложнили высокая температура и плотное задымление.