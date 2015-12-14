В Екатеринбурге девушка после ссоры с бывшим парнем покончила с собой в собственный День рождения
В выходные ночью в Екатеринбурге было обнаружено тело девушки возле одного из домов, расположенного по улице Крауля. Прессе рассказали об этом сотрудники регионального управления МВД.
По версии следствия, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с молодым человеком. В частности, после празднования собственного дня рождения она с подругой отправилась к своему бывшему парню, с которым они уже давно расстались. Но тот в квартиру пустил только подругу, а ее оставил за дверью, из-за чего девушка и расстроилась настолько сильно, что свела счеты с жизнью.
Очевидцы же события рассказали журналистам, что девушка выпивала в компании друзей в одной из квартир указанного дома, отмечая свой день рождения. На вечеринке якобы и произошла ссора между погибшей и ее парнем, из-за чего позже случилась трагедия.
В данный момент правоохранители продолжают сбор информации, опрашивая всех знакомых девушки. Ведется доследственная проверка, после которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.