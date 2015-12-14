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В Екатеринбурге девушка после ссоры с бывшим парнем покончила с собой в собственный День рождения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге девушка после ссоры с бывшим парнем покончила с собой в собственный День рождения

14 декабря 2015, 08:20ПроисшествияАлександра Логинова
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