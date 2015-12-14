В Екатеринбурге девушка после ссоры с бывшим парнем покончила с собой в собственный День рождения

По версии следствия, девушка могла покончить с собой из-за ссоры с молодым человеком. В частности, после празднования собственного дня рождения она с подругой отправилась к своему бывшему парню, с которым они уже давно расстались. Но тот в квартиру пустил только подругу, а ее оставил за дверью, из-за чего девушка и расстроилась настолько сильно, что свела счеты с жизнью.