В субботу и воскресенье по Нижнему Тагилу и пригороду прошла череда пожаров, в одном из которых погиб человек (ФОТО)

В пожаре, произошедшем на Тагилстрое, по адресу ул. Копровая, 6 горело имущество людей, проживающих на втором этаже. Площадь пожара составила 15 м. кв. На месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры – 68-летнего мужчины. Из-за того, что мужчина курил в нетрезвом виде, произошло фатальное для него возгорание.

Его жена была госпитализирована в токсикологический центр. У неё диагностировано отравление угарным газом.

Редакция TagilCity.ru призывает к осторожности в обращении с огнём, а также любыми предметами, которые могут стать причиной пожара. Помните, вы можете не только нанести вред себе и своему имуществу, но и непоправимо навредить самым близким людям.