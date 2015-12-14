В субботу и воскресенье по Нижнему Тагилу и пригороду прошла череда пожаров, в одном из которых погиб человек (ФОТО)
14 декабря 2015, 17:35ПроисшествияПавел Щербина
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По одному пожару было зафиксировано на Новой Кушве, Голом Камне, ул. Циолковского, в селе Покровское и посёлке Вилюй.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пожаре, произошедшем на Тагилстрое, по адресу ул. Копровая, 6 горело имущество людей, проживающих на втором этаже. Площадь пожара составила 15 м. кв. На месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры – 68-летнего мужчины. Из-за того, что мужчина курил в нетрезвом виде, произошло фатальное для него возгорание.
Его жена была госпитализирована в токсикологический центр. У неё диагностировано отравление угарным газом.
Редакция TagilCity.ru призывает к осторожности в обращении с огнём, а также любыми предметами, которые могут стать причиной пожара. Помните, вы можете не только нанести вред себе и своему имуществу, но и непоправимо навредить самым близким людям.
Фото: Весь Тагил
© Эрик Х., TagilCity.ru
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