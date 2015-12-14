Житель Нижнего Тагила стал виновником ДТП в Пермском крае, в результате которого погибла женщина (ФОТО)

Обстоятельства сейчас устанавливаются, но известно, что тагильчанин 1962 г.р. за рулём «Тойоты» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП на месте скончалась пассажирка ВАЗа 1978 г.р., а водитель отечественного автомобиля получил тяжёлые травмы.