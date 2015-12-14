Житель Нижнего Тагила стал виновником ДТП в Пермском крае, в результате которого погибла женщина (ФОТО)
14 декабря 2015, 10:50ПроисшествияПавел Щербина
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Полиция Пермского края сообщает, что в субботу в 16:20 на автодороге Полазна-Чусовой лоб в лоб столкнулись внедорожник Toyota и ВАЗ-2107.
Обстоятельства сейчас устанавливаются, но известно, что тагильчанин 1962 г.р. за рулём «Тойоты» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП на месте скончалась пассажирка ВАЗа 1978 г.р., а водитель отечественного автомобиля получил тяжёлые травмы.
Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии тагильчанин был трезв.
Неизвестно, удастся ли тагильчанину на внедорожнике избежать тюрьмы за произошедшее, потому редакция TagilCity.ru очередной раз призывает соблюдать осторожность на дороге.
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
© Эрик Х., TagilCity.ru
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