Хотел взорвать подругу: дантист из Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство

Покушение было совершено 16 октября 2018 года. Тогда у 63-летней женщины в руках взорвался и загорелся пакет.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, двое подозреваемые в покушении были задержаны. Одним из них оказался врач-стоматолог и ранее не судимый молодой человек.

Знакомый дантиста занимал у него 100 тысяч рублей на приобретение машины. Врач попросил вернуть долг, однако у него знакомого денег не оказалось. Тогда в счет уплаты долга стоматолог предложил приятелю опробовать некое устройство, когда мимо будет проходить его сожительница.

Подельники подбросили пакет, который женщина, являясь сотрудницей ЖЭУ, хотела выкинуть. В этот момент стоматолог дал сигнал подельнику, думая, что уничтожит улику, и он взорвал устройство.

Женщина получили ожоги 1-2 степени рук и ног. Врач-стоматолог рассказал, что причиной его поступка стали разногласия в отношениях между ним и его возлюбленной.