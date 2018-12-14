Переломанное тело молодой женщины найдено в Екатеринбурге

Вечером 12 декабря у жилого дома по улице Циолковского, 27 прохожие обнаружили переломанное женское тело. Информацию об этом в социальных сетях сообщила подписчица по имени Вероника Краснова.

Она выпала из окна. Мимо проходили люди, и женщина чуть не упала на них,сообщила девушку свою версию произошедшего.

Следственные органы позже подтвердили факт обнаружения тела, но о причинах смерти пока что ничего не сообщили. По информации, «Комсомольской правды Урал» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, первичный осмотр погибшей позволил сделать вывод о том, что смерть не носила криминальный характер. Тело отправлено на вскрытие, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.