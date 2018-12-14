Руководитель «Завод ВЕК» в Екатеринбурге обвинен в невыплате 3,4 млн руб. зарплаты
Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге ООО «Завод ВЕК» задолжал своим сотрудникам 3 миллиона 400 тысяч рублей. Руководитель предприятия оштрафован, на него заведено уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
С июля по декабрь 2018 года работники предприятия не получали зарплату. Долг завода насчитывает 3 млн 400 тысяч рублей. Прокуратура уральской столицы проверила фирму и нашла ряд правонарушений ТК РФ.
Работникам завода были возвращены денежные средства на сумму более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Помимо этого, на директора «Завод ВЕК» завели административное дело, вследствие чего взыскали штраф.
В настоящий момент правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя «Завод ВЕК», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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