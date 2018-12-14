Руководитель «Завод ВЕК» в Екатеринбурге обвинен в невыплате 3,4 млн руб. зарплаты

С июля по декабрь 2018 года работники предприятия не получали зарплату. Долг завода насчитывает 3 млн 400 тысяч рублей. Прокуратура уральской столицы проверила фирму и нашла ряд правонарушений ТК РФ.

Работникам завода были возвращены денежные средства на сумму более 2 миллионов 500 тысяч рублей. Помимо этого, на директора «Завод ВЕК» завели административное дело, вследствие чего взыскали штраф.