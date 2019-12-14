На стройплощадке в Карпинске упал башенный кран
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: Денис Макаров/Краснотурьинск LIVE
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 декабря в Карпинске на территории стройплощадки жилого дома упал башенный кран, крановщик получил травмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Строительный кран упал на проезжую часть во время поднятия груза. Строительством дома занималось ООО «СК Марк». В результате падения серьёзно пострадал 67-летний крановщик. Он доставлен в больницу.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей