На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа

В результате ДТП семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Автобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся и лег на левый бок, пояснил Валерий Горелых.