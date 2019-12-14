На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа
Сегодня, 10:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На трассе Пермь-Екатеринбург перевернулся автобус, в котором находились 53 фаната певца Макса Коржа, пишет Ура.ру.
В результате ДТП семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Автобус выехал на встречную полосу и съехал с дороги, после чего перевернулся и лег на левый бок, пояснил Валерий Горелых.
По факту случившегося ведется проверка. Как пишет издание, возможно, водителю пришлось ждать фанатов, которые после концерта остались в клубе.
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