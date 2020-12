Получила перелом: под Нижним Тагилом женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе

На автодороге «Нижний Тагил-Усть-Утка» в ДТП пострадала женщина, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 12 декабря в 16.45 на шестом километре дороги, когда водитель автомобиля «Тойота» 1956 года рождения наехала на 59-летнюю женщину. В результате, прибывшие врачи доставили пешехода в тагильскую центральную городскую больницу. Пострадавшая получила перелом грудины. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина, управляющая автомобилем, имеет стаж вождения шесть лет и за 2020 год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. По ее словам, пешехода она не заметила, вследствие чего допустила наезд. Водителя освидетельствовали на состояние опьянения, которое выявлено не было. Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение,отметили в ведомстве. Напомним, с начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники ГИБДД составили 8645 административных протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). С начала 2020 года тагильчане получили более 8,6 тысячи штрафов за нарушение ПДД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter