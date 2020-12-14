Получила перелом: под Нижним Тагилом женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе

Получила перелом: под Нижним Тагилом женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе

Сегодня, 22:53ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
На автодороге «Нижний Тагил-Усть-Утка» в ДТП пострадала женщина, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 12 декабря в 16.45 на шестом километре дороги, когда водитель автомобиля «Тойота» 1956 года рождения наехала на 59-летнюю женщину.

В результате, прибывшие врачи доставили пешехода в тагильскую центральную городскую больницу. Пострадавшая получила перелом грудины.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина, управляющая автомобилем, имеет стаж вождения шесть лет и за 2020 год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

По ее словам, пешехода она не заметила, вследствие чего допустила наезд. Водителя освидетельствовали на состояние опьянения, которое выявлено не было.

Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение,отметили в ведомстве.

Напомним, с начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники ГИБДД составили 8645 административных протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения).

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпнарушение ПДДНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы