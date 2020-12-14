С начала 2020 года тагильчане получили более 8,6 тысячи штрафов за нарушение ПДД

Одними из основных причин ДТП с участием пешеходов становится переход дороги на сигнал светофора, запрещающего движение, и пересечение проезжей части вне установленном месте. За нарушение правил дорожного движения пешеходу грозит административный штраф в размере 500 рублей.
Также с начала текущего года на дорогах города было зарегистрировано 70 наездов на пешеходов. В результате, 61 гражданин получили травмы, а еще 11 погибли.
Накануне, за два дня выходных, с целью профилактики ДТП сотрудники ГИБДД выявили 87 нарушений со стороны пешеходов.
Напомним, 12 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Стоп-контроль» сотрудники ГИБДД выявили семь грубых нарушений правил дорожного движения.