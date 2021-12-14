Чиновница администрации Нижнего Тагила лишилась 4 млн после звонка «сотрудника ЦБ»

Чиновница администрации Нижнего Тагила лишилась 4 млн после звонка «сотрудника ЦБ»
Чиновница администрации Нижнего Тагила лишилась 4 млн после звонка «сотрудника ЦБ»
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: 1MI
Сотрудница администрации Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Она перевела им более 4 миллионов рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

58-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что с 22 ноября по 6 декабря у нее похитили деньги, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».

В ноябре с женщиной связалась женщина, представившаяся сотрудницей Центробанка. Она сообщила, что мошенники пытаются похитить деньги. Для предотвращения преступления нужно следовать инструкциям.

Также в беседу вступил лжесотрудник кредитного отдела. Он попросил снять со счетов все деньги и перечислить на резервный счет. Женщина все сделала, но позднее сотрудники сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Поэтому ей нужно взять кредит самой и перевести деньги.

Женщина выполнила все инструкции. Она поняла, что ее обманули в декабре, когда сама попыталась связаться с мошенниками.

За прошлую неделю в Нижнем Тагиле по факту мошенничества возбуждено 24 уголовных дела. Общий ущерб составляет более 10 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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