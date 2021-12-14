Чиновница администрации Нижнего Тагила лишилась 4 млн после звонка «сотрудника ЦБ»

Сотрудница администрации Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Она перевела им более 4 миллионов рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

58-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что с 22 ноября по 6 декабря у нее похитили деньги, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». В ноябре с женщиной связалась женщина, представившаяся сотрудницей Центробанка. Она сообщила, что мошенники пытаются похитить деньги. Для предотвращения преступления нужно следовать инструкциям. Также в беседу вступил лжесотрудник кредитного отдела. Он попросил снять со счетов все деньги и перечислить на резервный счет. Женщина все сделала, но позднее сотрудники сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Поэтому ей нужно взять кредит самой и перевести деньги. Женщина выполнила все инструкции. Она поняла, что ее обманули в декабре, когда сама попыталась связаться с мошенниками. За прошлую неделю в Нижнем Тагиле по факту мошенничества возбуждено 24 уголовных дела. Общий ущерб составляет более 10 миллионов рублей.

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