Хозяин завел и отошел: «Газель» сгорела в поселке под Нижним Тагилом.

Происшествие случилось утром 14 декабря. Водитель перед поездкой решил погреть машину. Он запустил двигатель и ненадолго отошел в дом. Когда мужчина вышел, то увидел, что автомобиль горит, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Мужчина вызвал пожарных и начал самостоятельно тушить возгорание. Сначала он пытался сделать это огнетушителем, а потом закидывал снегом. К моменту прибытия спасателей возгорание было потушено. До бензобака огонь добраться не успел.
Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Поврежден моторный отсек, кабина и тент грузовой платформы. Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки.