Хозяин завел и отошел: «Газель» сгорела в поселке под Нижним Тагилом.

Хозяин завел и отошел: «Газель» сгорела в поселке под Нижним Тагилом.
Хозяин завел и отошел: «Газель» сгорела в поселке под Нижним Тагилом.
Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
«Газель» сгорела в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом, пока водитель ненадолго отошел.

Происшествие случилось утром 14 декабря. Водитель перед поездкой решил погреть машину. Он запустил двигатель и ненадолго отошел в дом. Когда мужчина вышел, то увидел, что автомобиль горит, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Мужчина вызвал пожарных и начал самостоятельно тушить возгорание. Сначала он пытался сделать это огнетушителем, а потом закидывал снегом. К моменту прибытия спасателей возгорание было потушено. До бензобака огонь добраться не успел.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Поврежден моторный отсек, кабина и тент грузовой платформы. Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиепожарЕвстюнихаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы