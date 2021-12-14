Неизвестный устроил стрельбу и похитил 10 миллионов из банка в Екатеринбурге

Предварительная информация гласит, что гражданин вошел в здание, имея при себе похожий на пистолет предмет. Туда же в экстренном порядке прибыли сотрудники отдела полиции № 7, УМВД по Екатеринбургу и ГУ МВД области, а также глава городского гарнизона Игорь Озеров, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-служба регионального главка Валерия Горелых.
Он рассказал, что о случившемся в полицию в 19.05 сообщило охранное предприятие «Варяг», обсуживающее данное учреждение. Горелых отметил, что грабитель готовился к преступлению. Он пришел в банк перед закрытием, когда в нем не было посетителей. Также, предположительно, он совершил один выстрел, забрал средства и скрылся. В инциденте обошлось без пострадавших.
Грабителю около 50 лет, его рост достигает 180–185 сантиметров. Свое лицо злоумышленник скрыл с помощью синей кофты. Также на нем была длинная темная куртка. На данный момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет мужчину. По словам Горелых, вероятно, ему грозит до десяти лет колонии.
Напомним, в октябре стало известно, что оперативники ГУФСИН задержали 31-летнего Романа, который в 2019 году два раза пытался ограбить банки в Екатеринбурге. Все разы мужчина был одет в экстравагантную одежду.