Неизвестный устроил стрельбу и похитил 10 миллионов из банка в Екатеринбурге

Он рассказал, что о случившемся в полицию в 19.05 сообщило охранное предприятие «Варяг», обсуживающее данное учреждение. Горелых отметил, что грабитель готовился к преступлению. Он пришел в банк перед закрытием, когда в нем не было посетителей. Также, предположительно, он совершил один выстрел, забрал средства и скрылся. В инциденте обошлось без пострадавших.