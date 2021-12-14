Парень с газовым баллончиком почти на 90 тысяч ограбил салон связи в Екатеринбурге

По словам продавца, в павильон вошел парень, который поинтересовался, есть ли в продаже дорогостоящий телефон. Услышав положительный ответ, уралец достал предмет, похожий на газовый баллончик, и потребовал передать ему телефон за 88 тысяч. Продавец выполнил указание, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
На данный момент стражи порядка нашли грабителя. Молодой человек оказался неработающим и ранее не имел судимости. Он заявил, что уже продал смартфон. Теперь уралец рискует лишиться свободы на срок до десяти лет.
Напомним, в середине октября стало известно, что в Екатеринбурге школьницы, которым на вид не больше 14 лет, ограбили табачный магазин.