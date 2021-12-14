Парень с газовым баллончиком почти на 90 тысяч ограбил салон связи в Екатеринбурге

По словам продавца, в павильон вошел парень, который поинтересовался, есть ли в продаже дорогостоящий телефон. Услышав положительный ответ, уралец достал предмет, похожий на газовый баллончик, и потребовал передать ему телефон за 88 тысяч. Продавец выполнил указание, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.