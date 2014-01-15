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Массовое ДТП на трассе Серов - Нижний Тагил: среди них КамАЗ, скорая помощь и автобус
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Массовое ДТП на трассе Серов - Нижний Тагил: среди них КамАЗ, скорая помощь и автобус

15 января 2014, 10:20Происшествия
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