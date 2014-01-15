Массовое ДТП на трассе Серов - Нижний Тагил: среди них КамАЗ, скорая помощь и автобус

Это случилось около 16:41 часов. На 61 километре автодороги Серов – Нижний Тагил автомобиль Toyota съехал с проезжей части. ВАЗ-2114, проезжавший мимо, остановился для оказания помощи пострадавшим, установив, конечно, знак аварийной остановки. В попутном направлении следовала «Лада Приора», водитель которой не справился с управлением и вылетел на обочину.

Немного позже на место происшествия прибыла скорая помощь, вслед за ней двигался КамАЗ, водитель которого, резко нажав на тормоза, не справился с управлением и столкнулся с крупногабаритным автомобилем, следовавшим в попутном направлении слева, а затем врезался в «скорую», сообщает издание apiural.

Следующим участником этого ДТП стал пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Екатеринбург – Новоуральск». В нем, по предварительной информации, находились 46 человек.

В результате массового столкновения, пострадали 9 человек, четверо их которых – пассажиры автобуса, трое находили в КамАЗе, двое – в ВАЗ-2114. Все пострадавшие доставлены в больницы Новоуральска и Невьянска.

Фотография с Яндекс.Картинки.

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