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В больнице на Вагонке упал лифт - пострадал медперсонал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В больнице на Вагонке упал лифт - пострадал медперсонал

15 января 2014, 15:10Происшествия
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