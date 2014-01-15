В больнице на Вагонке упал лифт - пострадал медперсонал
15 января 2014, 15:10Происшествия
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Сегодня днем в Центральной городской больнице №1 произошел серьезный инцидент - там упал лифт, в котором находились трое.
Эту информацию сообщает издание LifeNews, по их данным, травмы у медсестры и санитарки. В социальных сетях пользователи передают слова очевидцев, которые уверены, что в лифте находилась беременная женщина. Кроме того, тагильчанине говорят, что лифт просто резко остановился из-за нарушения правил эксплуатации. Добавим, в тагильском ГорЗдраве комментарии давать отказались.
Известно, что на место выехали оперативные службы, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Точная информация будет известна позднее.
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