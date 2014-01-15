В Нижнем Тагиле стаффордширский терьер покусал женщину и загрыз ее питомца

Неприятный инцидент произошел в минувший понедельник, его свидетелем стала одна из пользовательниц TagilCity.ru. Случилось это в Невьянском переулке. Женщина выгуливала свою мелкопородную собаку, как вдруг к ним подбежал стаффордширский терьер. Чтобы защитить питомца, дама взяла маленькую собачку на руки. Когда стаффорд начал прыгать на женщину, пытаясь схватить маленькую собаку за хвост, хозяйка подняла пса еще выше. Но тогда опасный зверь начал кусать женщину, хватая ее за руки, и, дотянувшись до маленькой собачки, истерзал животное насмерть.

На помощь к пострадавшей подбежали мужчины, а тем временем в полицию уже поступил звонок о произошедшем. Собаку-убийцу всяческими способами пытались задержать «на месте преступления», а когда хозяин пришел, он возмутился тем, как обращались с его собакой. Владелец монстра сообщил, что перед случившимся, пес убежал из дома.

В пресс-службе МВД пояснили, что проверка по этому будет осуществляться в течение 10 дней в лучшем случае (до выяснения всех обстоятельств), и до 30 дней максимально. По результатам контроля и медицинской экспертизы уже будут вынесены решения по дальнейшему возбуждению уголовного дела.