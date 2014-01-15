Вчера под Нижним Тагилом пенсионер сбил первоклассника (ФОТО)

Случилось ДТП в 13:40 минут. Водитель ВАЗ-21213, 65-летний пенсионер, житель села Покровское, ехал по трассе Нижний Тагил – Верхняя Салда, в сторону Тагила. На 22 километре автодороги он сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик, ученик 1 «А» класса, МКОУ СОШ №10, получил перелом нижней трети левого бедра. С травмой был госпитализирован в ЦГБ №1.

Фотографии предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД

Отделение пропаганды ГИБДД предупреждает автолюбителей:

Подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость движения, но регулировать скоростной режим перед пешеходным переходом необходимо заранее, особенно в темное время суток. В случае, если перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство, водитель не должен продолжать движение через пешеходный переход, не убедившись в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе.

Пешеходам настоятельно рекомендуется выбирать для перехода проезжей части пешеходные переходы либо перекрестки. Перед выходом на проезжую часть следует обеспечить безопасность перехода: обязательно остановиться и убедиться, что водитель вас увидел и принял ли меры к остановке.